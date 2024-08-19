قميص مبابي في يد نادال.. تفاصيل لقائهما بعد مباراة ريال مدريد ومايوركا (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 1-1، أول ظهور رسمي للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الملكي في الليغا.

وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي عُلقت على أدائه، إلا أن مبابي لم يظهر بالمستوى المتوقع، حيث بدا متوتراً وغير متجانس مع زملائه في الهجوم.

لكن اللافت في هذه المباراة كان حضور نجم التنس الإسباني الشهير رافائيل نادال، المعروف بتشجيعه لريال مدريد.

وبعد انتهاء المباراة، ظهر نادال في أحد ممرات الملعب ليحيي مبابي، حيث انتهز الفرصة ليطلب منه القميص الذي خاض به مباراته الأولى في الدوري الإسباني.

وبكل تواضع، استجاب مبابي لطلب نادال وأخرج القميص من حقيبته ليقدمه له كهدية.

هذا المشهد أثار اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، خاصةً أن نادال، إلى جانب كونه من مشجعي ريال مدريد، هو أيضًا من مدينة مانكور التابعة لجزيرة مايوركا، مما أضاف طابعًا مميزًا لهذا اللقاء.

في تعليقه على المباراة، عبر نادال عن رضاه بنتيجة التعادل بين ريال مدريد ومايوركا، مشيداً بأداء مايوركا ومدربه الجديد جاغوبا أراساتي، الذي يسعى لتقديم مشروع كروي طموح، على حد تعبيره.

Momentazo 🎾⚽️



Mbappé le regala su primera camiseta de liga con el Real Madrid a Nadal pic.twitter.com/bH7S1Jxb8s — US Open Tennis (@usopen) August 19, 2024

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز