يان زومر يودع منتخب سويسرا بعد 94 مباراة دولية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن يان زومر حارس مرمى منتخب سويسرا لكرة القدم (35 عاما) اعتزاله دوليا اليوم الاثنين، لينهي مسيرة استمرت 12 عاما مع المنتخب الوطني.

وخاض زومر 94 مباراة مع منتخب بلاده منذ ظهوره الأول عام 2012.

وساعد زومر منتخب سويسرا في بلوغ دور الثمانية لبطولة أوروبا الشهر الماضي قبل أن يخسر أمام وصيف البطولة إنجلترا بركلات الترجيح.

ودافع عن ألوان قميص سويسرا أيضا في بطولة أوروبا عامي 2016 و2020، بالإضافة إلى كأس العالم عامي 2018 و2022.

وانضم زومر إلى إنتر ميلان العام الماضي قادما من بايرن ميونيخ.

وقال زومر على حسابه في تطبيق إنستجرام "بعد دراسة دقيقة، قررت إنهاء مسيرتي كحارس مرمى للمنتخب السويسري.

"ومع ختام جولة رائعة أخرى في بطولة أوروبا في جارتنا ألمانيا، حيث قضيت سنوات لا تنسى في الدوري الألماني، حان الوقت الآن لأقول وداعا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز