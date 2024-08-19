برشلونة يسعى للتخلص من غوندوغان عن طريق النصر

المصدر: البيان

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في ظل اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، يظل مستقبل الألماني إيلكاي غوندوغان، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، موضوعًا غامضًا ينتظر الحسم.

رغم أنه انضم إلى صفوف الفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر خلال صيف العام الماضي، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أن برشلونة يبدو مستعدًا لبيعه الآن.

وبحسب موقع 365 العالمي، فإن برشلونة عرض خدمات غوندوغان على نادي النصر السعودي، في محاولة لاستغلال القيمة المالية التي يمكن أن يجنيها النادي من بيعه هذا الصيف.

ورغم هذا العرض، يظل غوندوغان متحفظًا بشأن اتخاذ قرار نهائي حول مستقبله.

يأتي ذلك في وقت يتطلع فيه غوندوغان للاستمرار مع برشلونة كأولوية، إلا أن التقارير تشير إلى أنه يترقب أيضًا فرص العودة إلى مانشستر سيتي، حيث قضى سبع سنوات ناجحة مع النادي الإنجليزي منذ انتقاله إليه من بوروسيا دورتموند الألماني في 2016.

وكانت بعض التقارير قد أكدت أن مانشستر سيتي قد تواصل مع برشلونة لبحث إمكانية إعادة غوندوغان إلى صفوفه، مما يعزز احتمالات عدم انتقاله إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.

خلال موسمه الأول مع برشلونة، أثبت غوندوغان قدراته على التأقلم مع الأجواء في الدوري الإسباني، حيث سجل خمسة أهداف وصنع 14 هدفًا في 51 مباراة شارك فيها بجميع المسابقات.

ورغم هذه الأرقام الجيدة، إلا أن برشلونة يرى في بيع غوندوغان فرصة لتعزيز موارده المالية، خاصة في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بصفقات أخرى.

فهل سيقرر غوندوغان الرحيل عن برشلونة لخوض تجربة جديدة في السعودية، أم أنه سيعود إلى مانشستر سيتي لاستكمال مسيرته الناجحة هناك؟ الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف النقاب عن مستقبل النجم الألماني.

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