بداية متعثرة.. ماذا قدم مبابي في أول ظهور له مع ريال مدريد بـ «الليغا»؟

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي مسيرته مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، حيث شارك لأول مرة، في اللقاء الذي جمع الفريق الملكي مع ريال مايوركا ضمن الجولة الأولى لموسم 2024-2025.

ورغم أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1، إلا أن الأنظار كانت مسلطة على أداء مبابي في أول ظهور له بالدوري الإسباني بعد انتقاله من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

مبابي، الذي وقع مع ريال مدريد في الميركاتو الصيفي بعقد يمتد حتى صيف 2029، شارك في المباراة كاملة ولم يتمكن من تسجيل أي هدف أو صناعة أي فرصة تهديفية مباشرة.

وجاء هدف ريال مدريد الوحيد عن طريق البرازيلي رودريجو جوس، الذي تابع تمريرة زميله فينيسيوس جونيور ليهز شباك مايوركا.

وفيما يتعلق بأدائه الفردي، لمس مبابي الكرة 44 مرة خلال المباراة، ونفذ 3 مراوغات ناجحة من أصل 4 محاولات.

كما سدد كرتين على المرمى من أصل 4 تسديدات، وفاز بثلاثة صراعات أرضية من أصل 6.

على مستوى التمريرات، بلغت دقة تمريرات مبابي 81%، حيث أكمل 25 تمريرة صحيحة من أصل 31 محاولة، بما في ذلك تمريرة طولية واحدة بنسبة نجاح 100%.

ومع ذلك، لم يكن أداء مبابي خالياً من السلبيات؛ حيث فقد الاستحواذ على الكرة 11 مرة، واستعادها مرتين فقط بعد فقدها، وقام بـ 3 تمريرات في الثلث الأخير من الملعب، وحصل على تقييم 7.1 من 10في هذه المباراة.

ورغم أن مبابي لم يتمكن من التسجيل في أول مباراة له بالدوري الإسباني، إلا أن أداءه أظهر بعض الجوانب الإيجابية التي قد تكون مؤشرًا على إمكانياته الكبيرة في المستقبل مع ريال مدريد.

ومع استمرار الموسم، سيكون التحدي الأكبر لمبابي هو التأقلم السريع مع أسلوب اللعب في الليغا وتحقيق التوقعات الكبيرة التي يحملها عشاق النادي الملكي.

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