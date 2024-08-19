يوفنتوس وتوتنهام وأتلتيكو مدريد.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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تقام، اليوم الإثنين، منافسات مثيرة في الدوريات الأوروبية بالتزامن مع بداية الموسم الجديد، حيث تشهد الملاعب مواجهات مرتقبة لعشاق كرة القدم.

في الدوري الإيطالي، يبدأ يوفنتوس رحلته في الموسم بمواجهة كومو الصاعد حديثًا، تحت قيادة مدربه الجديد تياجو موتا، بينما يتولى الإسباني سيسك فابريجاس تدريب فريق كومو في هذه المباراة التي تعد تحديًا لكلا الفريقين.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي توتنهام هوتسبير بنظيره ليستر سيتي في الجولة الأولى من البطولة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشوارهما.

أما في الدوري الإسباني، فيواجه أتلتيكو مدريد فريق فياريال في مباراة صعبة، بينما يلتقي بلد الوليد مع إسبانيول في مواجهة أخرى مثيرة.

إليكم جدول مباريات اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري الإيطالي:

ليتشي ضد أتالانتا: 8.30 مساءً (بتوقيت الإمارات)، 7.30 مساءً (بتوقيت مصر والسعودية) - AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس ضد كومو: 10.45 مساءً (بتوقيت الإمارات)، 9.45 مساءً (بتوقيت مصر والسعودية) - AD SPORTS Premium 1

مباريات الدوري الإنجليزي:

ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير: 11:00 مساءً (بتوقيت الإمارات)، 10.00 مساءً (بتوقيت مصر والسعودية) - beIN Sports 1 HD

مباريات الدوري الإسباني:

بلد الوليد ضد إسبانيول: 9:00 مساءً (بتوقيت الإمارات)، 08:00 (بتوقيت مصر والسعودية) - beIN Sports 3 HD

فياريال ضد أتلتيكو مدريد: 11.30 مساءً (بتوقيت الإمارات)، 10:30 (بتوقيت مصر والسعودية) - beIN Sports 3 HD

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