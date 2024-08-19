حملة مكافحة الفساد تطال كرة القدم الصينية.. حبس مسؤول بارز 11 عامًا

المصدر: وكالات

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن حكم قضائي اليوم الاثنين أن نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم سابقا حُكم عليه بالسجن 11 عاما وغرامة قدرها مليون يوان (139579.03 دولار) بتهمة تلقي رشى.

ويأتي الحكم على لي يوي يي عقب تحقيقات مع أكثر من 12 مسؤولا رفيع المستوى في كرة القدم منذ أواخر عام 2022.

ولقد عانت الرياضة منذ فترة طويلة من الفساد الذي ألقى المشجعون باللوم عليه في ضعف أداء المنتخب الوطني على مدى السنوات الماضية.

وفي عام 2012، حُكم على اثنين من الرؤساء السابقين لاتحاد كرة القدم ذاته بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف السنة بتهمة تلقي رشى.

وفي مارس آذار الماضي، حُكم على رئيس سابق لاتحاد كرة القدم الصيني بالسجن مدى الحياة بتهمة قبول رشى تزيد على عشرة ملايين دولار، في واحدة من أكبر تحقيقات مكافحة الفساد في الرياضة منذ سنوات.

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