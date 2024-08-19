نابولي يتعرض لهزيمة قاسية أمام فيرونا في بداية مشواره بالدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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استهل نابولي الموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بصورة كارثية أمس الأحد، عندما خسر 3-صفر أمام هيلاس فيرونا وفقد خدمات نجمه لاعب خط الوسط خفيتشا كفاراتسخيليا بعد التحامه مع لاعب في الفريق المنافس.

واضطر المدرب أنطونيو كونتي، الذي يخوض أولى مبارياته الرسمية مع بطل الدوري الإيطالي في موسم 2023، إلى استبدال كفاراتسخيليا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما بدا أن اللاعب الجورجي ليس بحالة جيدة بعد الالتحام.

واستمرت معاناة نابولي في الشوط الثاني عندما سدد دايلون ليفرامينتو من مسافة قريبة ليمنح أصحاب الضيافة التقدم مستغلا كرة عرضية بعد خمس دقائق من الاستراحة.

واستمر كابوس نابولي في الدقيقة 75 عندما تلقى دانييل موسكيرا تمريرة بينية ووضعها في الشباك بهدوء ليضاعف تقدم فيرونا.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل فيرونا الهدف الثالث مستغلا ترنح دفاع نابولي مما سمح لموسكيرا الاستفادة من تمريرة قريبة المدى وإكمال ثنائيته.

واستهل روما مشواره في الدوري بالتعادل السلبي مع كالياري، بينما حقق غريمه المحلي لاتسيو الفوز 3-1 على فينيتسيا بعدما عوض تأخره بهدف مبكر. (إعداد الشيماء سعد وطه محمد للنشرة العربية)

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