بداية مثالية لمانشستر سيتي في «البريمرليغ»

المصدر: لندن - أ ف ب

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استهل مانشستر سيتي الساعي إلى إحراز لقبه الخامس توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ» مشواره بأفضل طريقة ممكنة بفوز ثمين خارج أرضه على تشيلسي 2 - 0 أمس، في المرحلة الأولى.

وسجل النروجي إرلينغ هالاند (18)، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (84) الهدفين. وكان سيتي انفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب المتتالية الموسم الماضي بفوزه به للمرة الرابعة توالياً.

ودخل سيتي المباراة منتشياً بإحرازه درع المجتمع بفوزه على جاره مانشستر يونايتد بركلات الترجيح الأسبوع الماضي.

وخاض مانشستر سيتي المباراة في غياب لاعب وسطه المؤثر الإسباني رودري الفائز مع منتخب بلاده بكأس أوروبا الأخيرة، وذلك بعد أن منحه المدرب الإسباني بيب غوارديولا إجازة مطولة بعد البطولة القارية علماً بأنه شارك قبل أيام قليلة في تدريبات فريقه.

وفي غياب الجناح جاك غريليش المصاب خاض البرازيلي سافينيو الوافد الجديد إلى صفوف بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية، أول مباراة رسمية له في صفوفه فريقه.

في المقابل، كانت المفاجأة في صفوف تشيلسي غياب جناحه رحيم سترلينغ عن التشكيلة نهائياً. وخاض تشيلسي أول مباراة رسمية بإشراف مدربه الجديد الإيطالي إنتسو ماريسكا، الذي سبق له العمل مساعد لغوارديولا في مانشستر سيتي قبل أن يشرف على ليستر سيتي، ويصعد به إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة هذا الموسم. وتولى ماريسكا المهمة خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي ترك الفريق في نهاية الموسم الماضي.

وقال غوراديولا: «لا تستطيعون أن تتصوروا كم أنا محظوظ بعيش هذه التجارب مع هذه المجموعة من اللاعبين المدهشين».

وأضاف: «حصلنا على يومين أو ثلاثة فقط للاستعداد لهذه المباراة القوية، لكننا عوضنا من خلال تصميمنا». وأوضح «بصراحة لم أكن أتوقع ما حصل. أدرك تماماً قدرة هؤلاء اللاعبين، لكنهم كانوا يفتقدون إلى التدريبات».

بدأت المباراة بجس نبض بين الفريقين من دون فرص خطرة على المرميين إلى أن نجح سيتي في افتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية في المباراة، بواسطه هدافه النرويجي العملاق هالاند عندما وصلته الكرة بين مدافعين فانسل بينهما قبل أن يغمزها بطريقة رائعة داخل الشباك (18).

واحتفل هالاند بالتالي بالمباراة رقم مئة له في مختلف المسابقات مع سيتي، سجل خلالها 91 هدفاً، ونجح في 15 تمريرة حاسمة منذ انتقاله قبل 3 مواسم قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني. وحسم كوفاتشيتش لاعب تشيلسي السابق النتيجة نهائياً في صالح فريقه عندما سار بالكرة أمتاراً عدة قبل أن يطلقها قوية من خارج المنطقة في الشباك (84).

وكان الفريقان التقيا في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد في جولتهما الأمريكية، وفاز مانشستر سيتي 4 - 2 بفضل ثلاثية لهالاند. وفي مباراة ثانية تغلب برنتفورد على جاره اللندني كريستال بالاس 2 - 1، وسجل الكاميروني بريان مبوما (29)، ويوان ويسا من جمهورية الكونغو الديمقراطية (76) هدفي برنتفورد، وايثان بينوك (57، خطأ في مرمى فريقه) هدف كريستال بالاس.

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