أياكس يسقط بثنائية.. وأيندهوفن يعتلي القمة

المصدر: أمستردام - د ب أ

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تلقى فريق أياكس أمستردام ضربة مبكرة في مشواره ببطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه ناك بريدا، أمس، في المرحلة الثانية للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز أيندهوفن على مضيفه هيراكليس ألميلو 3 / 1، وفينورد روتردام على مضيفه زفوله 5 / 1، وفيليم 2 على ضيفه جو أهيد إيجلز 2 / صفر.

ورفع إيندهوفن رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط بفارق الأهداف عن فورتانا سيتارد وجرونينجين وألكمار، وتوقف رصيد هيراكليس عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

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