هالاند احتفل بالمباراة رقم 100..مانشستر سيتي يهزم تشيلسي في عقر داره بثنائية بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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استهل مانشستر سيتي الساعي الى احراز لقبه الخامس تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز مشواره بأفضل طريقة ممكنة بفوز ثمين خارج أرضه على تشيلسي 2-0 الاحد في المرحلة الاولى.

وسجّل النروجي إرلينغ هالاند (18) والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (84) الهدفين.

وكان سيتي انفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب المتتالية الموسم الماضي بفوزه به للمرة الرابعة تواليا.

دخل سيتي المباراة منتشيا باحرازه درع المجتمع بفوزه على جاره مانشستر يونايتد بركلات الترجيح الاسبوع الماضي.

خاض مانشستر سيتي المباراة في غياب لاعب وسطه المؤثر الإسباني رودري الفائز مع منتخب بلاده بكأس أوروبا الاخيرة، وذلك بعد أن منحه المدرب الإسباني بيب غوارديولا إجازة مطوّلة بعد البطولة القارية علما بأنّه شارك قبل أيام قليلة في تدريبات فريقه.

وفي غياب الجناح جاك غريليش المصاب، خاض البرازيلي سافينيو الوافد الجديد الى صفوف بطل انجلترا في المواسم الاربعة الماضية، أول مباراة رسمية له في صفوفه فريقه.

في المقابل، كانت المفاجأة في صفوف تشيلسي غياب جناحه رحيم سترلينغ عن التشكيلة نهائيا.

وخاض تشيلسي أول مباراة رسمية باشراف مدربه الجديد الإيطالي إنتسو ماريسكا الذي سبق له العمل مساعد لغوارديولا في مانشستر سيتي قبل أن يشرف على ليستر سيتي ويصعد به الى مصاف أندية الدرجة الممتازة هذا الموسم.

وتولى ماريسكا المهمة خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي ترك الفريق في نهاية الموسم الماضي.

بدأت المباراة بجس نبض بين الفريقين من دون فرص خطرة على المرميين الى أن نجح سيتي في افتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية في المباراة بواسطه هدافه النروجي العملاق هالاند عندما وصلته الكرة بين مدافعين فأنسل بينهما قبل ان يغمزها بطريقة رائعة داخل الشباك (18).

احتفال هالاند

واحتفل هالاند بالتالي بالمباراة الرقم مئة له في مختلف المسابقات مع سيتي سجل خلالها 91 هدفا ونجح في 15 تمريرة حاسمة منذ انتقاله قبل 3 مواسم قادما من بوروسيا دورتموند الالماني.

وكاد سيتي يعزز تقدمه عندما سدد الجناح البلجيكي جيريمي دوكو كرة قوية من خارج المنطقة طار لها حارس تشيلسي الاسباني روبرت سانشيس وابعدها ببراعة (36). وتدخل الحارس الاسباني بقدمه منقذا كرة زاحفة للبرتغالي برناردو سيلفا (39).

وسجل مهاجم تشيلسي السنغالي نيكولاس جاكسون هدفا في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تابع سانشيس تألقه بتصديه مجددا لكرة لولبية لهالاند (50).

ورد تشيلسي بكرة قوية لجاكسون من مسافة قريبة (61).

وحسم كوفاتشيتش لاعب تشيلسي السابق النتيجة نهائيا في صالح فريقه عندما سار بالكرة امتار عدة قبل أن يطلقها قوية من خارج المنطقة في الشباك (84).

وكان الفريقان التقيا في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد في جولتهما الاميركية وفاز مانشستر سيتي 4-2 بفضل ثلاثية لهالاند.

غياب توني

وفي مباراة ثانية، تغلب برنتفورد على جاره اللندني كريستال بالاس 2-1وسجل الكاميروني بريان مبوما (29) ويوان ويسا من جمهورية الكونغو الديمقراطية (76) هدفي برنتفورد، وايثان بينوك (57، خطأ في مرمى فريقه) هدف كريستال بالاس.

ولم يشارك مهاجم برنتفورد الدولي أيفن توني بسبب الضبابية حول مستقبله في صفوف الفريق قبل موسم واحد على نهاية عقده.

وكشف مدرب الفريق اللندني الدنماركي توماس فرانك في تصريحات قبل بداية المباراة معللا قراره باستبعاد توني عن تشكيلة فريقه بالقول "ثمة الكثير من الامور تتعلق بتوني. ثمة اهتمام بانتقاله الى ناد آخر وبالتالي قررنا عدم إشراكه اليوم".

وتألق توني في صفوف برنتفورد موسم 2022-2023 بتسجيله 20 هدفا لفريقه في الدوري المحلي، لكنه غاب عن القسم الأول من الموسم التالي بعد ايقافه لإتهامه بالقيام بالمراهنات. وبعد عودته لم يقدم المردود ذاته لكن ذلك لم يمنع مدرب منتخب إنجلترا السابق غاريث ساوثغيت من استدعائه للمشاركة في كأس أوروبا الأخيرة حيث بلغ منتخب "الاسود الثلاثة" المباراة النهائية وخسرها أمام إسبانيا 1-2.

وذكرت تقارير صحافية محلية بأن نادي أهلي جدة السعودي مهتم بالحصول على خدمات توني.

وتختتم المرحلة بلقاء ليستر سيتي وتوتنهام الإثنين.

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