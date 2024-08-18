برينتفورد يعبر كريستال بالاس بثنائية "أفريقية" في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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حصل برينتفورد على أول 3 نقاط في مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، في المرحلة الافتتاحية للمسابقة.

وبادر الكاميروني بريان مبيومو بالتسجيل لمصلحة برينتفورد في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل كريستال بالاس بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الجامايكي إيثان بينوك، مدافع برينتفورد، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

ومنح الكونغولي الديمقراطي يوان ويسا النقاط الثلاث لبرينتفورد، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة، حقق برينتفورد أول انتصار في مشواره بالمسابقة خلال الموسم الحالي، لينال قوة دفع جيدة قبل لقائه القادم مع مضيفه ليفربول، فيما بقي كريستال بالاس بلا نقاط.

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