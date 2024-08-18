دورتموند يرد على التكهنات بشأن رحيل مهاجمه الشاب موكوكو

المصدر: وكالات

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رد نادي بوروسيا دورتموند على التكهنات بشأن مصير يوسف موكوكو، أصغر لاعب وهداف في تاريخ الدوري الألماني، وإمكانية رحيله قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وتكهنت تقارير صحفية بأن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما برحيل اللاعب لعدم مشاركته بانتظام خاصة أنه لم يكن ضمن خيارات المدرب نوري شاهين في الفوز على فونيكس لوبيك بنتيجة 1/4 يوم السبت في كأس ألمانيا لكرة القدم.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي "سوق الانتقالات لا تزال مفتوحة لأيام، سنجري العديد من المحادثات بالطبع، لم نقرر شيئا في الوقت الحالي بل ننتظر لنرى ما سيحدث".

من جانبه، أكد نوري شاهين أن عدم اختيار موكوكو لا علاقة له بتكهنات سوق الانتقالات، قائلا "هذه ليست وظيفتي، أنا قراراتي فنية رياضية، وليس بإمكاني سوى الاعتماد على عدد معين من اللاعبين".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال بيتيس مهتم بضم موكوكو الذي شارك لأول مرة في الدوري الألماني ببلوغه 16 عاما في نوفمبر 2020.

وأصبح موكوكو أيضا أصغر لاعب يسجل هدفا في بطولة الدوري، قبل أن ينضم لصفوف منتخب ألمانيا حيث كان ضمن القائمة التي شاركت في كأس العالم 2022.

ويتردد أن ناديي أولمبيك مارسيليا وريمس في فرنسا، ونوتنجهام فورست الإنجليزي مهتمون باللاعب الذي يمتد عقده مع دورتموند حتى 2026.

ومن غير المتوقع أن يشارك المهاجم الشاب بشكل أساسي مع دورتموند الذي يضم خيارات عديدة في الخط الأمامي إضافة إلى الوافد الجديد ماكسيميليان بيير الذي انضم بعد رحيل نيكلاس فولكروج إلى ويستهام يونايتد الإنجليزي.

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