ليفربول يحتفي بمحمد صلاح: وصل إلى 300 مساهمة تهديفية

المصدر: البيان

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لم يفوت نادي ليفربول فرصة الإنجاز التاريخي الذي حققه النجم المصري في صفوف "الريدز" محمد صلاح بالتسجيل في مرمى فريق إيبسويتش تاون في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

ليرفع صلاح رصيده إلى 9 أهداف افتتاحية، ووصوله إلى 300 مساهمة تهديفية، حيث احتفى موقع ليفربول الرسمي بالإنجاز التاريخي للفرعون المصري.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح ودييجو جوتا، وجاء هدف جوتا بصناعة من الفرعون المصري الذي ساهم في الهدفين.

ونشر موقع ليفربول الرسمي بيانًا أشار من خلاله إلى تحقيق محمد صلاح لرقم تاريخي مع الريدز وهو وصوله إلى 300 مساهمة تهديفية ما بين التسجيل والصناعة.

وأصبح صلاح هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي بعدما سجل تاسع أهدافه في المباريات الافتتاحية.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 350 مباراة محرزاً 212 هدفاً وصنع 90 تمريرة.

وتخطى صلاح بهذا الهدف الثلاثي آلان شيرر، وفرانك لامبارد، و واين روني، الذين سجلوا ثمانية أهداف.

وحصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل فريق إبسويتش بلا رصيد.

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