ليفركوزن يخطف السوبر الألماني من شتوتجارت بركلات الترجيح

المصدر: د ب ا

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أكمل فريق باير ليفركوزن الثلاثية المحلية هذا العام 2024 بالتتويج بكأس السوبر الألماني لكرة القدم بعد الفوز على شتوتجارت بنتيجة 3/4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، السبت.

تقدم ليفركوزن بهدف فيكتور بونيفيس في الدقيقة 11، ورد شتوتجارت بهدفين لإنزو ميلو ودينيز أونداف في الدقيقتين 15 و63.

وكان ليفركوزن أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد نجم وسطه الفرنسي مارتن تيرير في الدقيقة 37 ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف.

ولكن باتريك شيك سجل هدف التعادل في الدقيقة 88 ليتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها ليفركوزن ليحقق كأس السوبر لأول مرة في تاريخه، ويضمه لثنائية الدوري وكأس ألمانيا في الموسم الماضي.

أما شتوتجارت فقد اكتفى بلقب وحيد للسوبر الألماني حققه في عام 1992 ليتساوى مع أندية ليفركوزن وفولفسبورج ولايبزيج وشالكة وكايزر سلاوترن.

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