ريال مدريد يدرس منح لاعبيه فترات راحة خلال الموسم

المصدر: مدريد - رويترز

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أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس، أنه يفكر في منح لاعبيه عطلات قصيرة خلال الموسم، بسبب مخاوف من جدول المباريات المزدحم.

وأضاف أنشيلوتي: إن للزيادة المطردة في عدد المباريات القارية والدولية في الجدول تؤثر سلبياً على اللاعبين.

وقال المدرب الإيطالي «يحتاج اللاعبون للراحة وعطلات ونحن نفكر في منحهم إجازات فردية خلال الموسم. نحن نفكر في منح فترات راحة خلال الموسم، ومنح أسبوع إجازة للاعب حتى يتمكن من البقاء مع عائلته خاصة اللاعبين الدوليين الذين يحصلون على فترات راحة قصيرة لأنهم عادة لا يحصلون حتى على يوم عطلة في فترات التوقف الدولية. نحن نقيم ذلك مع الطاقم الطبي والإعداد البدني».

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