ميلان يتعاقد مع فوفانا قادماً من موناكو

المصدر: ميلانو - أ ف ب

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تعاقد ميلان الإيطالي مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي يوسف فوفانا قادماً من موناكو بعقد حتى يونيو 2028، وفقاً لما أعلن النادي أمس.

وبدأ فوفانا البالغ من العمر 25 عاماً مسيرته مع ستراسبورغ، قبل الانتقال إلى موناكو في 2020، علما أن عقده كان ينتهي يونيو المقبل.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، سيدفع ثاني الدوري الإيطالي في الموسم الماضي مبلغ 22.06 مليون دولار، قد يرتفع إلى 27.58 مليوناً، للحصول على خدمات الدولي الفرنسي الذي شارك كبديل في ثلاث مباريات في كأس أوروبا 2024.

وسينضم فوفانا في ميلان الذي يشرف على تدريبه البرتغالي باولو فونسيكا، إلى أربعة لاعبين فرنسيين هم حارس المرمى مايك مينيان، والمدافعان تيو هرنانديز وبيار كالولو، إضافة إلى لاعب الوسط ياسين عدلي.

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