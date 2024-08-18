سان جيرمان يهزم لوهافر برباعية في افتتاح الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - د ب أ

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استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الفرنسي لكرة القدم، بتحقيق فوز كبير على مضيفه لوهافر 4 /1، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

وتقدم باريس في الدقيقة الثالثة عن طريق لي كانج إن، قبل أن يدرك جوتيير لوريس التعادل لفريق لوهافر في الدقيقة 48. وفي الدقيقة 85 سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، وبعده بدقيقة أضاف برادلي باركولا الهدف الثالث. واختتم راندل كولو مواني رباعية باريس سان جيرمان بتسجيل هدف من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

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