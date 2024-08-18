مباراة احتفالية تعيد كلوب لملعب بوروسيا دورتموند

المصدر: دورتموند - د ب أ

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني ، أمس، أن مدربه السابق يورغن كلوب سيعود إلى ملعب الفريق من أجل مباراة وداعية لثنائي الفريق السابق لوكاس بيشتشيك وجاكوب بلاشتشيكوفسكي. وتولى كلوب تدريب دورتموند بين عامي 2008 و2015، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري مرتين ، وكذلك إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتقل كلوب لتدريب ليفربول عام 2015، لكنه أعلن رحيله عن النادي نهاية الموسم الماضي. وغادر بيشتشيك دورتموند عام 2021 بعد 11 عاماً ، كما أنهى مسيرته هذا الصيف، ولعب بلاشتشيكوفسكي لدورتموند بين عامي 2007 و2016 واعتزل في عام 2023.

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