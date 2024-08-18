ليفربول وأرسنال يبدآن مشوار «البريميرليغ» بـ«الثنائية»

المصدر: لندن - وكالات

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سجل محمد صلاح هدفاً وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للفوز على إبسويتش 0-2، أمس، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ».

وتقدم ليفربول بهدف سجله ديوجو جوتا في الدقيقة 60، وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق محمد صلاح، وأصبح صلاح هو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي بعدما سجل تاسع أهدافه في المباريات الافتتاحية. وتخطى صلاح بهذا الهدف الثلاثي آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني، الذين سجلوا ثمانية أهداف.

وحصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل فريق إبسويتش بلا رصيد. وبدأ جيمس ميلنر موسمه رقم 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حينما تواجد في التشكيل الأساسي لبرايتون في المباراة التي نجح الفريق في الفوز بها على مضيفه إيفرتون 0-3.

ويبلغ ميلنر من العمر 38 عاماً، وهو أكبر من فابيان هورزيلر، المدير الفني للفريق، بسبعة أعوام، كما أنه شارك في المسابقة للمرة الأولى عام 2002 حينما كان لاعباً في صفوف ليدز.

ودخل ميلنر موسمه الثاني مع برايتون، وشارك ميلنر في مباراته رقم 636 في الدوري الإنجليزي، بفارق 17 مباراة خلف الرقم القياسي الذي يحمله جاريث باري. ولعب ميلنر كذلك لأندية نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول.

ويشارك أسطورة مانشستر يونايتد السابق ريان جيجز الرقم القياسي مع ميلنر، حيث شارك في 22 موسماً بالدوري الإنجليزي مع فريقه.

وسجل داني ويلبيك هدفاً وقدم تمريرة حاسمة في فوز برايتون على 10 لاعبين من مضيفه إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في بداية مثالية لأصغر مدرب بعقد دائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل كاورو ميتوما هدفاً بعد عمل رائع مع الجناح يانكوبو مينته الذي خاض أولى مبارياته، قبل أن يضيف ويلبيك الهدف الثاني، واختتم سيمون أدينجرا أهداف فريقه قرب النهاية ليؤكد تفوق برايتون.

وسيكون المدرب فابيان هورزلر (31 عاماً) سعيداً بالأداء الذي استغل فيه فريقه الفرص المتاحة له، على عكس صاحب الأرض الذي أهدر الكثير من الفرص أمام المرمى، كما ألغى حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لإيفرتون بشكل مثير للجدل عندما كانت النتيجة 0-1.

وتعرض آشلي يانغ الظهير الأيمن لإيفرتون للطرد في منتصف الشوط الثاني ليزيد من خيبات أمل فريقه.

فوز مستحق

وفاز أرسنال 0-2 على ولفرهامبتون في مستهل مشوار الفريقين، ولم يقدم أرسنال أداءً سلساً، لكنه كان فوزاً مستحقاً لفريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي يراه الكثيرون الأقرب لإنهاء هيمنة مانشستر سيتي حامل اللقب.

وافتتح كاي هافرتس التسجيل في الدقيقة 25 بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء مستغلاً عرضية من ساكا. وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 74 عندما أطلق تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة إلى داخل المرمى.

فرص

وسنحت لولفرهامبتون فرص لهز الشباك، لكن رايان آيت نوري ورودريجو جوميز أخفقا في تهديد مرمى ديفيد رايا حارس أرسنال عندما كانت النتيجة 0-1 لصالح أرسنال.

وسجل جولينتون هدفاً ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 0-1 على ضيفه ساوثامبتون الصاعد حديثاً، في أول مباراة للفريقين .

وأكمل نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه فابيان شير في الدقيقة 28 بسبب رده الغريب على خطأ ارتكبه بن بريرتون دياز لاعب ساوثامبتون، لكن الضيوف لم يستغلوا تفوقهم العددي وتقدم نيوكاسل قبل نهاية الشوط الأول.

واستغل ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل تمريرة سيئة من أليكس مكارثي حارس ساوثامبتون ليسيطر على الكرة ويمررها نحو جولينتون، الذي سدد مباشرة في الشباك.

وكان ساوثامبتون الأفضل في الشوط الثاني وضغط بقوة بحثاً عن التعادل، لكن نيوكاسل صمد ليحصد النقاط الثلاث.

فرض بورنموث التعادل 1-1 على ضيفه نوتنغهام فورست، وسجل كريس وود هدف نوتنجهام في الدقيقة 23 عندما استغل ارتداد الكرة من حارس المرمى ليضعها في الشباك من مسافة قريبة. ولكن قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أدرك بورنموث التعادل بهدف سجله أنطوان سيمينيو مستغلاً عرضية منخفضة لم يوفق الدفاع وحارس المرمى في التعامل معها.

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