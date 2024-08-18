بايرن ميونيخ يجتاز الاختبار الأول في عهد كومباني

المصدر: برلين - وكالات

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خرج بايرن ميونيخ، الساعي إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2020، منتصراً من اختباره الرسمي الأول مع مدربه الجديد البلجيكي كومباني وتأهل إلى الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بفوزه الكبير أول من أمس على مضيفه أولم الصاعد إلى الدرجة الثانية 4 ـ 0.

ويدين بايرن ببدايته الجيدة إلى المخضرم توماس مولر الذي سجل الهدفين الأولين في بداية اللقاء، الأول في الدقيقة 12 بعد عرضية من يوشوا كيميتش، والثاني بعد دقيقتين فقط بتمريرة من سيرج غنابري (14).

وأعرب كومباني، عن رضاه بأداء الفريق في أول مباراة رسمية له كمدير فني، بينما أعرب اللاعبون عن تعاطفهم مع لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا الذي لم يتواجد في قائمة المباراة والذي ربما يكون في طريقه للرحيل.

وقال كومباني، الذي تولى تدريب بايرن خلفاً لتوماس توخيل: «لم يكن أداؤنا رائعاً طوال الوقت، ولكننا لعبنا بنظام. الفوز برباعية نظيفة نتيجة جيدة».

وقال توماس مولر: «إذا نظرت للطريقة التي نعمل بها بعد الاستحواذ على الكرة وكيفية فوزنا بالثنائيات، يمكنك أن ترى الفارق مع ما لم ينجح معنا في العام الماضي».

غموض

ومع عدم تعرض بايرن لهجمات خطيرة طوال المباراة، كان التركيز مرة أخرى على جوريتسكا، الذي يحيط بمستقبله الغموض، بعد عدم اختياره في مباراة الكأس رغم أن عقده ممتد حتى 2026.

وقال مولر عن جوريتسكا الذي لم يكن ضمن قائمة المنتخب الألماني في يورو 2024: «لم يكن الوضع سهلاً بالنسبة له، ومازال يتدرب بشكل رائع. ليون واحد منا».

وقال لاعب الوسط جوشوا كيميتش: «أحب أن أكون بجواره في الملعب»، ولكنه أضاف أن القرارات يتخذها مسؤولو النادي.

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي: «هناك بعض الأطراف المهتمة بليون جوريتسكا، ببساطة لأنه أحد اللاعبين الجيدين».

وذكرت تقارير أن أتلتيكو مدريد ونابولي يراقبان جوريتسكا «29 عاماً» .

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