سبورتنج لشبونة يكتسح ناسيونال ماديرا بسداسية في الدوري البرتغالي

المصدر: د ب ا

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اكتسح سبورتنج لشبونة مضيفه ناسيونال ماديرا 6/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري البرتغالي لكرة القدم.

وتقدم سبورتنج لشبونة عن طريق بيدرو جونكالفيس في الدقيقة 16، قبل أن يدرك نايجل توماس التعادل لناسيونال ماديرا في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 41 سجل فرانشيسكو ترينكاو الهدف الثاني لسبورتنج لشبونة، فيما أضاف فيكتور جيوكيرس الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 51.

وعاد ترينكاو ليضيف الهدف الرابع لسبورتنج والثاني له في الدقيقة 57، فيما سجل دانييل براجانزا الهدف الخامس في الدقيقة 66.

وعاد جيوكيرس ليسجل الهدف الثاني له والسادس لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 76.

وحقق سبورتنج لشبونة فوزه الثاني هذا الموسم، وذلك عقب تغلبه في الجولة الأولى على ريو آفي 3 /1، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول



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