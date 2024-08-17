أستون فيلا يفوز على ويستهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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فاز أستون فيلا على مضيفه ويستهام يونايتد 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم أستون فيلا عن طريق أمادو أونانا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك ويستهام التعادل عن طريق لوكاس باكيتا من ضربة جزاء في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 79 سجل جون دوران الهدف الثاني لأستون فيلا.

وسيواجه أستون فيلا في المباراة المقبلة ضيفه أرسنال يوم السبت المقبل، فيما يلعب ويستهام في اليوم ذاته أمام مضيفه كريستال بالاس.

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