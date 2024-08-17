بعشرة لاعبين نيوكاسل يفوز على ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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سجل جولينتون هدفا ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 1-صفر على ضيفه ساوثامبتون الصاعد حديثا، في أول مباراة للفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وأكمل نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه فابيان شير في الدقيقة 28 بسبب رده الغريب على خطأ ارتكبه بن بريرتون دياز لاعب ساوثامبتون، لكن الضيوف لم يستغلوا تفوقهم العددي وتقدم نيوكاسل قبل نهاية الشوط الأول.

واستغل ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل تمريرة سيئة من أليكس مكارثي حارس ساوثامبتون ليسيطر على الكرة ويمررها نحو جولينتون الذي سدد مباشرة في الشباك.

وكان ساوثامبتون الأفضل في الشوط الثاني وضغط بقوة بحثا عن التعادل لكن نيوكاسل صمد ليحصد النقاط الثلاث.

تعادل نوتنجهام وبورنموث

وفرض بورنموث التعادل 1-1 على ضيفه نوتنجهام فورست في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل كريس وود هدف نوتنجهام في الدقيقة 23 عندما استغل ارتداد الكرة من حارس المرمى ليضعها في الشباك من مسافة قريبة.

ولكن قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أدرك بورنموث التعادل بهدف سجله أنطوان سيمينيو مستغلا عرضية منخفضة لم يوفق الدفاع وحارس المرمى في التعامل معها.

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