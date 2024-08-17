ركلة الجزاء الملغية أثارت الجدل..برايتون يفرض هيمنته بثلاثية نظيفة في مرمى إيفرتون

المصدر: وكالات

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سجل داني ويلبيك هدفا وقدم تمريرة حاسمة في فوز برايتون أند هوف ألبيون السهل 3-صفر على 10 لاعبين من مضيفه إيفرتون في ملعب جوديسون بارك اليوم السبت في بداية مثالية لأصغر مدرب بعقد دائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل كاورو ميتوما هدفا بعد عمل رائع مع الجناح يانكوبو مينته الذي خاض أولى مبارياته، قبل أن يضيف ويلبيك الهدف الثاني واختتم سيمون أدينجرا أهداف فريقه قرب النهاية ليؤكد تفوق برايتون.

وسيكون المدرب فابيان هورزلر (31 عاما) سعيدا بالأداء الذي استغل فيه فريقه الفرص المتاحة له، على عكس صاحب الأرض الذي أهدر الكثير من الفرص أمام المرمى.

كما ألغى حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لإيفرتون بشكل مثير للجدل عندما كانت النتيجة 1-صفر.

وتعرض آشلي يانج الظهير الأيمن لإيفرتون للطرد في منتصف الشوط الثاني ليزيد من خيبات أمل فريقه.

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