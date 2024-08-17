ميلان يضم يوسف فوفونا مقابل 27.57 مليون دولار

المصدر: وكالات

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أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي يوسف فوفانا قادما من موناكو بعقد مدته أربع سنوات.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن ميلان سيدفع نحو 25 مليون يورو (27.57 مليون دولار)، بما في ذلك مكافآت، لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وخاض فوفانا 21 مباراة مع المنتخب الفرنسي سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وذكرت تقارير أن فريقي وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد الإنجليزيين كان يرغبان أيضا في ضم اللاعب.

وقد يكون فوفانا آخر الصفقات التي يبرمها باولو فونسيكا مدرب ميلان خلال فترة الانتقالات الحالية إذ أشار أمس الجمعة إلى عدم وجود خطط لأي تعاقدات أخرى.

وتعاقد ميلان بالفعل مع المهاجم ألفارو موراتا والمدافعين إيمرسون رويال وستراينيا بافلوفيتش.

ويستعد الفريق لاستضافة تورينو في أولى مبارياته في الدوري الإيطالي في وقت لاحق من اليوم.

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