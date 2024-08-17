أنشيلوتي: نفكر في منح لاعبي الملكي فترات راحة خلال الموسم المزدحم

المصدر: وكالات

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إنه يدرس السماح للاعبي الفريق الإسباني بأخذ عطلات قصيرة خلال الموسم وسط جدول المباريات المزدحم.

وسيحول أنشيلوتي، الذي قاد الفريق لتحقيق كأس السوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه على حساب أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء الماضي محققا رقما قياسيا، تركيزه إلى الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني.

وسيسافر ريال مدريد إلى مايوركا لمواجهة فريقها غدا الأحد، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري، وفي وجود النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوفه.

ورغم ذلك فأن أنشيلوتي كشف أن النادي يدرس منح اللاعبين فترات إجازة قصيرة خلال الموسم وذلك بسبب ضغط المباريات محليا وقاريا.

وقال أنشيلوتي: "اللاعبون يحتاجون للراحة، يحتاجون إلى إجازات ونحن نفكر بمنح إجازات فردية للاعبين خلال الموسم".

وأضاف: "نحن نفكر بمنح إجازات للاعبين خلال الموسم، بحيث يحصل اللاعب على إجازة لمدة أسبوع للبقاء مع عائلته، خاصة اللاعبين الدوليين الذين نادرا ما يحصلون على يوم إجازة خلال فترات التوقف الدولي".

وتابع: "سنقوم بالتنسيق مع الجهاز الطبي وطاقم الاعداد البدني للفريق بشأن ذلك".

وبعد الفوز بلقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قد ينجح أنشيلوتي في التتويج بسبعة ألقاب خلال موسم 2024/2025.

وسينافس ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لبطولة فيفا للقارات للأندية، وبطولة كأس العالم للأندية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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