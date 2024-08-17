رسمياً..باريس سان جيرمان يتعاقد مع دوي لمدة 5 أعوام

المصدر: وكالات

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أكمل فريق باريس سان جيرمان، الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع ديزيري دوي، لاعب المنتخب الفرنسي تحت 21 عاما، قادما من فريق رين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن دوي /19 عاما/ وقع على عقد مع سان جيرمان يمتد لمدة خمسة أعوام.

وسيعود دوي إلى ملعب حديقة الأمراء، الذي شهد حصوله على الميدالية الفضية الأولمبية مع المنتخب الفرنسي عقب الخسارة 5 / 3 أمام إسبانيا في ذات الملعب في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال اللاعب للموقع الرسمي للنادي :" سعيد للغاية لأنني سأنضم لباريس سان جيرمان".

وأضاف :"أنا متحمس للغاية، وسعيد وفخور. إنه حلم تحقق. لا يمكنني الانتظار للعب على ملعب حديقة الأمراء بقميص سان جيرمان، واللعب أمام تلك الجماهير".

وسجل دوي ثمانية أهداف في 76 مباراة مع فريق رين.

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