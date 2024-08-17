محمد صلاح يحقق رقماً قياسياً جديداً في انطلاقة الموسم الجديد للدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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حقق النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً مع "الريدز"، في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق إبسويتش تاون اليوم، حيث نجح في التسجيل في الدقيقة "65"، ليضيف ثاني أهداف ليفريول في المباراة المقامة حالياً على ملعب بورتمان.

وبذلك يكون النجم المصري قد أحرز 9 أهداف في المباريات الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي خلال المواسم الثمانية، ما جعله أكثر لاعب في تاريخ المسابقة العريقة يسجل أهدافا في اللقاءات الافتتاحية، متفوقاً على الثلاثي المعتزل ألان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني، الذين أحرزوا 8 أهداف مع أنديتهم في الجولة الأولى للموسم.

لينفرد محمد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً في الجولات الافتتاحية للبطولة.

وضم صلاح بذلك فريق إيبسويتش لقائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي، فخلال مسيرته بالمسابقة التي بدأت مطلع عام 2014 مع فريقه السابق تشيلسي، واجه الملك المصري كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 31 نادياً حتى الآن بإنجلترا، وهز شباك 27 منها، وأخفق أمام 4 فرق هي لوتون تاون وسندرلاند وسوانسي سيتي، وليفربول، الذي لعب ضده بقميص الفريق اللندني، قبل رحيله عنه عام 2015.



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