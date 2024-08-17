مان سيتي يفتقد بوب لـ 4 أشهر

المصدر: مانشستر - رويترز

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يستهل مانشستر سيتي غداً مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي توج به في المواسم الأربعة الماضية، في غياب أوسكار بوب الذي قد يبتعد عن الملاعب لنحو أربعة أشهر بسبب تعرضه لكسر في الساق خلال التدريبات. كذلك يفتقد مانشستر سيتي جهود رودري الذي يتعافى من إصابة تعرض لها خلال بطولة أوروبا 2024.

ويستهل سيتي مشواره في الموسم بلقاء تشيلسي، وفي ظل عودة عدد من لاعبيه الأساسيين الذين شاركوا في بطولة أوروبا. وقال غوارديولا إنه «حزين للغاية» على المهاجم النرويجي بوب الذي من المتوقع أن يغيب لثلاثة أو أربعة أشهر بعد الخضوع لجراحة بسبب كسر في الساق.

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