بولندا تخطط لاستضافة أولمبياد 2040 أو 2044

المصدر: وارسو - أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أمس، أن بلاده ستتقدم بطلب رسمي لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2040 أو 2044.وقال توسك، في مؤتمر صحافي: «أهدي هذا القرار إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و12 و15 عاماً، بولندا ستكون رسمياً مرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية».وتابع «المنظور الواقعي، بالنظر إلى القرارات والالتزامات والإعلانات الأولية للجنة الأولمبية الدولية، هو أنه يمكننا التحدث عن 2040 أو 2044».

يأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان الرئيس البولندي أندريه دودا، العام الماضي، أنه يعتزم تقديم طلب بلاده لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2036.لم تستضف بولندا مطلقاً دورة ألعاب أولمبية. وفي عام 2012، شاركت مع أوكرانيا في تنظيم نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم.

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