إنتر ميلان يفتتح الدوري الإيطالي أمام جنوه

المصدر: روما - د ب أ

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تنطلق منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم، حيث تقام أربع مباريات في انطلاق الموسم الجديد.ويقص إنتر ميلان، حامل اللقب، شريط افتتاح الموسم الجديد بمواجهة مضيفه جنوه، وتقام في التوقيت نفسه مواجهة أخرى بين بارما، الصاعد الجديد، وضيفه فيورنتينا.ويضع إنتر ميلان بقيادة مديره الفني سيموني إنزاغي، هدف الحفاظ على لقبه نصب عينيه، وذلك بعدما قدم أداءً رائعاً في الموسم الماضي، توجه بالحصول على اللقب للمرة 20 في تاريخه.

ويلتقي الجار والغريم التقليدي لإنتر، فريق ميلان، مع ضيفه تورينو، وبقيادة فنية جديدة بقيادة المدرب البرتغالي باولو فونيسكا، والذي تولى المسؤولية خلفاً للمدرب السابق ستيفانو بيولي، يدخل ميلان مرحلة جديدة كلياً، حيث يسعى الفريق لتقديم موسم جيد من كل النواحي.وستكون جماهير يوفنتوس على موعد مع فريقها في ثوبه الجديد وبقيادة المدير الفني الجديد تياجو موتا، حيث يستضيف الصاعد كومو بعد غدٍ.

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