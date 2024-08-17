ليفركوزن وشتوتغارت في نسخة تاريخية لسوبر ألمانيا

المصدر: برلين - أ ف ب

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يستقبل باير ليفركوزن بطل الدوري والكأس من دون هزيمة ضيفه شتوتغارت وصيفه في «بوندسليغا» اليوم في الكأس السوبر الألمانية بمواجهة تاريخية في المسابقة التي يغيب عنها بايرن ميونيخ أو بوروسيا دورتموند للمرة الأولى منذ عام 1993.

ويعكس هذا الواقع والانتظار لفترة 31 عاماً لغياب أحد عملاقي ألمانيا، صورة واضحة عما كان عليه الموسم الماضي الذي سيطر عليه باير ليفركوزن بإحرازه ثنائية الدوري والكأس من دون تعرضه للهزيمة في المسابقتين.

وأصبح فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو أول نادٍ في تاريخ ألمانيا يفوز بلقب «بوندسليغا» من دون هزيمة، حيث حقق 28 فوزاً مقابل 6 تعادلات، وهو الرقم القياسي الذي أفلت من قبضة بايرن المتوج بدرع الدوري 33 مرة.

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