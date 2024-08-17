أياكس وباناثينايكوس.. رقم قياسي في ركلات الترجيح

المصدر: أمستردام - رويترز

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احتاج أياكس أمستردام إلى 34 ركلة ليفوز على باناثينايكوس 13 - 12 في ركلات ترجيح ماراثونية أول من أمس مسجلاً رقماً قياسياً في البطولات الأوروبية لكرة القدم بعد انتهاء مباراتهما في الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي بالتعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب وخوض وقت إضافي على شوطين.

وبعد فوزه 1 - 0 على ملعب باناثينايكوس الأسبوع الماضي، استقبل أياكس هدفاً في الدقيقة 89 بمباراة الإياب في أمستردام، والتي أدت إلى خوض ركلات ترجيح حطمت الرقم القياسي السابق البالغ 32 ركلة في قبل نهائي لبطولة أوروبا تحت 21 عاماً في 2007 عندما فازت هولندا على إنجلترا 13 - 12 أيضاً. وأنقذ حارس مرمى أياكس ريمكو باسفير خمس ركلات وسجل في مرمى الفريق المنافس ليساعد الفريق المضيف على الفوز بركلات الترجيح التي أهدر فيها الدولي الهولندي بريان بروبي ركلتين.

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