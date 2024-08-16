كلوب يعود لملعب بوروسيا دورتموند سبتمبر المقبل

المصدر: وكالات

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مدربه السابق يورجن كلوب سيعود إلى ملعب الفريق من أجل مباراة وداعية لثنائي الفريق السابق لوكاس بيشتشيك وجاكوب بلاشتشيكوفسكي.

وسيقود مدرب دورتموند السابق، فريق بلاشتشيكوفسكي في المباراة الودية التي ستقام يوم السابع من سبتمبر المقبل، كما أنه من المقرر أن يشارك عدد من اللاعبين السابقين لدرتموند في الاحتفالية.

وقال كلوب : "أنا حقا أتطلع لذلك".

وتولى كلوب تدريب دورتموند بين عامي 2008 و2015، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري مرتين عامي 2011 و2012، وكذلك إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وانتقل كلوب لتدريب ليفربول عام 2015، لكنه أعلن رحيله عن النادي الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتولى تدريب أي فريق آخر.

وغادر بيشتشيك دورتموند عام 2021 بعد 11 عاما قضاها في النادي، كما أنهى مسيرته هذا الصيف، ولعب بلاشتشيكوفسكي لدورتموند بين عامي 2007 و2016 واعتزل في عام 2023.

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