ألفاريز جاهز للتحدي الجديد مع أتليتيكو بعد رحيله عن سيتي

المصدر: وكالات

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أراد الأرجنتيني خوليان ألفاريز تغييرا في مسيرته بعد فترة قصيرة لكنها مليئة بالألقاب مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال المهاجم (24 عاما) اليوم الجمعة إنه متحمس لبدء التحدي الجديد مع أتليتيكو مدريد الإسباني.

وانضم ألفاريز إلى أتليتيكو يوم الاثنين الماضي بعقد يمتد لست سنوات، وبينما لم يكشف أي من الناديين عن تفاصيل الصفقة المالية، ذكرت وسائل إعلام بريطانية إن قيمتها تبلغ حوالي 75 مليون يورو (82.46 مليون دولار) بالإضافة إلى 20 مليون يورو كإضافات محتملة.

وفاز ألفاريز بالدوري الإنجليزي مرتين خلال عامين قضاهما مع سيتي، الذي انضم إليه قادما من ريفر بليت الأرجنتيني في عام 2022، بالإضافة إلى تحقيق لقب واحد في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأبلغ ألفاريز الصحفيين خلال حفل تقديمه كلاعب جديد في أتليتيكو "شعرت أنني بحاجة إلى تغيير في مسيرتي، والبحث عن تحدٍ جديد وأشعر أن هذا النادي يمنحني المساحة لتقديم أفضل نسخة مني كلاعب كرة قدم".

وقال ألفاريز، الذي سجل 36 هدفا في 103 مباريات مع سيتي، إنه مستعد لتقديم كل ما لديه لفريق مواطنه دييجو سيميوني.

وأضاف "أود اللعب، أنا متاح دائما في أي مركز وطالما أنني موجود في الملعب لمساعدة الفريق سأكون سعيدا.

"كلاعب تحلم دائما بالفوز؛ تحب الفوز والمنافسة. لا أشعر بأنني بطل خارق للفوز بكأس العالم. أنا هنا لأقوم بدوري وأقاتل من أجل جميع الألقاب".

ويبدأ أتليتيكو، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي، الموسم الجديد خارج أرضه ضد فياريال يوم الاثنين.

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