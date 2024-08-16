غوارديولا يؤكد غياب رودري عن مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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تأكد غياب لاعب الوسط الإسباني رودري، عن مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن سيتي يهدف لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة على التوالي، مع إمكانية مشاركة ثلاثي المنتخب الإنجليزي، فيل فودين وجون ستونز وكايل والكر، أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لسيتي، عدم جاهزية رودري.

وكان رودري / 28 عاما/ قد عاد للتدريبات منذ فترة قصيرة، وكان قد خرج بين شوطي مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا الشهر الماضي بسبب الإصابة.

وقال غوارديولا : "إنه في التدريبات لا أعلم موقفه لأنني لم ألتق به بعد، إنه في حالة جيدة، وسنرى ما يشعر به بعد التدريبات".

وبسؤاله حول إمكانية مشاركته في المباراة التي ستقام في ملعب "ستامفورد بريدج" أجاب غوارديولا: "لا يوجد فرصة لذلك".

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