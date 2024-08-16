غالاغير يعود إلى تشيلسي في انتظار "حل" للانتقال إلى أتليتكو مدريد مقابل 42.5 مليون دولار

المصدر: وكالات

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عاد لاعب خط الوسط الإنجليزي كونور غالاغير إلى تشيلسي وتدرب بمفرده في النادي بعد ظهور مشكلات في إتمام انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

النادي الإسباني نشر رسالة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، يوم السبت مع صورة لغالاغير في ملعب واندا ميتروبوليتانو، قائلا إنه كان هناك "لإتمام انتقاله" مقابل 33 مليون جنيه إسترليني (42.5 مليون دولار).

ومع ذلك، اضطر غالاغير للعودة إلى تشيلسي دون إبرام الصفقة، بسبب انهيار اتفاق بين الناديين كان ينص على مبادلته بمهاجم أتلتيكو، سامو أوموروديون.

بدوره، قال الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، يوم الجمعة إن غالاغير عاد إلى لندن "للتدرب بشكل منفصل قليلا"، وإنه لن يشارك في مباراة الفريق الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) ضد مانشستر سيتي يوم الأحد.

وأضاف " "إنه (غالاغير) يحاول إيجاد حل مع النادي...نأمل أن ينتهي هذا الموقف بالنسبة لكونور، بحيث يكون اللاعب والنادي والمدير وجميع الأشخاص المعنيين سعداء".

كان غالاغير مساعدا لقائد فريق تشيلسي الموسم الماضي، ولعب مع منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

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