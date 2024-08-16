ديباي يغيب عن تشكيلة هولندا في مباراتيها المقبلتين بدوري أمم أوروبا

المصدر: وكالات

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استبعد رونالد كومان مدرب هولندا اللاعب ممفيس ديباي من التشكيلة الأولية التي اختارها للمنتخب لأول مباراتين له في دوري أمم أوروبا في سبتمبر المقبل، بينما منح فرصة المشاركة الأولى للاعبين اثنين ينشطان في إنجلترا.

وأعلن كومان اليوم الجمعة عن تشكيلة من 35 لاعبا سيقلصها خلال أسبوعين قبل المباراتين أمام البوسنة والهرسك في إيندهوفن في السابع من سبتمبر وأمام هولندا في أمستردام بعدها بثلاثة أيام.

وانضم إلى قائمة المنتخب للمرة الأولى كريسنسيو سمرفيل الذي انتقل من ليدز يونايتد إلى وست هام يونايتد في وقت سابق من أغسطس الجاري، ويان بول فان هيكه لاعب برايتون آند هوف ألبيون.

كذلك استدعى كومان اللاعب يوريل هاتو (18 عاما) مدافع أياكس والذي شارك في مباراة دولية في نوفمبر تشرين الثاني لكنه لم يكن ضمن قائمة المنتخب في بطولة أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا ووصلت فيها هولندا إلى الدور قبل النهائي.

وتم استبعاد ممفيس ديباي، الذي لم يرتبط بأي ناد بعد رحيله عن أتليتيكو مدريد، من قائمة المنتخب كما استبعد المدرب اللاعب جورجينيو فينالدم ويغيب دالي بليند الذي أعلن قبل أيام اعتزال اللعب الدولي.

ولم يتعاف فرينكي دي يونج بعد من إصابة في الكاحل كانت قد حرمته من المشاركة في بطولة أوروبا.

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