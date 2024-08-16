المهاجم البرازيلي إيفانيلسون يقترب من بورنموث مقابل مبلغ قياسي للنادي

المصدر: وكالات

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يقترب المهاجم البرازيلي إيفانيلسون من التوقيع لبورنموث، في صفقة قد تكلف النادي الإنجليزي 40 مليون جنيه إسترليني (51.6 مليون دولار).

أحرز إيفانيلسون، البالغ من العمر 24 عاما، والذي سينضم من بورتو، 13 هدفا في الدوري في البرتغال الموسم الماضي. وسجل ثلاثية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد رويال أنتويرب البلجيكي في أكتوبر.

قال مدرب بورنموث، أندوني إيراولا، "هو (إيفانيلسون) هنا، وصل الليلة الماضية، وخضع لكل الإجراءات الطبية، لكن ما يزال لديه أمور للقيام بها...هناك الكثير من الأعمال الورقية التي يتعين عليه إنجازها".

يحل إيفانيلسون محل الإنجليزي دومينيك سولانكي، الذي انضم إلى توتنهام يوم السبت في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني (83 مليون دولار).

كما اشترى توتنهام الجناح ويلسون أودوبير، لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاما، من بيرنلي - الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز - مقابل رسوم لم يتم الكشف عنها، حتى عام 2029 بينما تعاقد إيبسويتش الصاعد حديثا مع الأيرلندي سام سمودكس، هداف البطولة الموسم الماضي، من بلاكبيرن.

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