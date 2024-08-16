غوارديولا يكشف تطورات إصابة أوسكار بوب ومدة غيابه عن الملاعب

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن جناح الفريق، أوسكار بوب، سيخضع لعملية جراحية اليوم الجمعة بعدما كسرت ساقه أثناء التدريب، وأنه من المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وقال غوارديولا عن الدولي النرويجي البالغ من العمر 21 عاما، والذي كان من المتوقع أن يبدأ الموسم مع السيتيزنز في مركز الجناح الأيمن، "نشعر بحزن شديد عليه. ليس بسبب فترة ما قبل الموسم الرائعة التي قضاها، هذا لا يهم، ولكن عندما تكون هناك فترة إصابة طويلة في أي وقت".

يستهل مان سيتي حملة دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) بمواجهة تشيلسي يوم الأحد.

تألق بوب خلال جولة ما قبل الموسم في الولايات المتحدة، ولعب المباراة بأكملها تقريبا في فوز مان سيتي بركلات الترجيح على مانشستر يونايتد في مباراة درع المجتمع يوم السبت.

غوارديولا قال أيضا إن لاعب الوسط المدافع رودري لن يشارك ضد تشيلسي بعد عودته متأخرا إلى التدريبات قبيل الموسم بعد مشاركته في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وأضاف غوارديولا أيضا أن الإنجليزي كالفين فيليبس، وهو لاعب خط وسط آخر، بات قريبا من الانضمام إلى إيبسويتش على سبيل الإعارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز