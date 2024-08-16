"من بسيون بدأت الحكاية"..ليفربول يتغزل في محمد صلاح قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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تغزل نادي ليفربول الإنجليزي في نجمه المهاجم المصري محمد صلاح الذي يستعد لمواجهة مضيفه إبسويتش تاون في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز غداً.

وغرد الحساب الرسمي لليفربول على منصة "إكس"، قائلاً:" من بسيون بدأت الحكاية، الملك المصري يستعد لموسم جديد مليء بالإنجازات"، وأرفقها بصورة كاريكاتيرية للنجم المصري.

وسيكون صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي إذا تمكن من التسجيل في المباراة التي تقام على ملعب بورتمان رود غداً السبت.

وأحرز صلاح 8 أهداف في المباريات الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي خلال المواسم السبعة الماضية، ما جعله أكثر لاعب في تاريخ المسابقة العريقة يسجل أهدافا في اللقاءات الافتتاحية، بالتساوي مع الثلاثي المعتزل ألان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني، الذين أحرزوا نفس العدد من الأهداف مع أنديتهم في الجولة الأولى للموسم.

وحال تمكن صلاح، الذي يستعد لقضاء موسمه الثامن مع ليفربول، من هز شباك إيبسويتش تاون، فسوف ينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في الجولات الافتتاحية للبطولة.

ويطمح صلاح لضم إيبسويتش لقائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي، فخلال مسيرته بالمسابقة التي بدأت مطلع عام 2014 مع فريقه السابق تشيلسي، واجه الملك المصري كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 31 ناديا حتى الآن بإنجلترا، وهز شباك 27 منها، وأخفق أمام 4 فرق هي لوتون تاون وسندرلاند وسوانسي سيتي، وليفربول، الذي لعب ضده بقميص الفريق اللندني، قبل رحيله عنه عام 2015.

من بسيون بدأت الحكاية 🇪🇬



الملك المصري يستعد لموسم جديد مليء بالإنجازات 👑 pic.twitter.com/ooUsMPhKzy — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 15, 2024

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