سلوت يُعلق على تشكيلة ليفربول قبل خوض مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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لم يتمكن أرنه سلوت مدرب ليفربول من التعاقد مع بعض اللاعبين الذين أرادهم قبل خوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب الهولندي قال اليوم الجمعة إنه سعيد بالتشكيلة القوية التي تركها له سلفه الألماني يورجن كلوب.

وقال سلوت للصحفيين إن لاعب وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي قرر عدم الانضمام لليفربول رغم الجهود التي بذلها النادي لضمه، مضيفا أنه من الصعب العثور على لاعبين قادرين على تدعيم تشكيلته.

وقال سلوت قبل مواجهة إبسويتش تاون الصاعد حديثا للدوري غدا السبت "سنمضي قدما بما لدينا من لاعبين.

"لقد قدم (واتارو) إندو أداء جيدا في فترة الإعداد للموسم. نحن في وضع جيد... قرر زوبيمندي عدم الإنضمام إلينا لقد بذلنا قصارى جهدنا. إذا قرر لاعب عدم القدوم، فمن الواضح أنه لن يأتي".

وقال سلوت إنه سعيد بالسرعة في تطبيق طريقة لعبة مع ليفربول الذي فاز بكأس الرابطة للمرة العاشرة الموسم الماضي.

وقال "ترك يورجن الفريق في وضع جيد ونحن نحاول البناء على ذلك... نحن لا نغير كل شيء. في الواقع لم نغير الكثير لأن العديد من الأشياء كانت جيدة بالفعل.

"الموسم الماضي تمكن هذا الفريق من الفوز بلقب، لذلك نحن نأمل ونهدف إلى تحقيق نفس الشيء".

وقال مدرب فينوورد السابق إنه لا توجد مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز وأن لاعبيه مستعدون لمواجهة إبسويتش تاون.

وأضاف سلوت "لقد قدموا أداء جيدا للغاية في السنوات القليلة الماضية تحت قيادة مدربهم (كيران ماكينا). سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث غدا".

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