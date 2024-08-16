ماركو رويس يكشف: لهذا السبب اخترت الرحيل عن دورتموند

المصدر: وكالات

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كشف ماركو رويس، نجم فريق بوروسيا دورتموند السابق، أنه لم يرغب في البقاء بالدوري الألماني لكرة القدم أو في أي دوري أوروبي آخر، بعدما قرر إنهاء مسيرته مع "أسود فيستفاليا" وعدم تمديد عقده مع الفريق، وهو ما دفعه للانتقال لنادي لوس أنجيليس جالاكسي الأمريكي.

وقال رويس في مقابلة أجراها مع شبكة (سكاي) التلفزيونية نشرت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس: "كان من الواضح بالنسبة لي أنني لا أريد بالتأكيد البقاء في الدوري الألماني. ولأكون صادقا، لم تكن أوروبا خيارا بالنسبة لي أيضا، لأنني كنت أريد أن أفعل شيئا مختلفا تماما في نهاية مسيرتي الرياضية".

أوضح رويس أنه كان يرغب في العثور على فرصة للعب في مكان آخر، ومواصلة تعليمه ورؤية آفاق مختلفة.

واشار اللاعب الألماني المخضرم إلى انتقاله لولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث قال "جاء الاتصال بلوس أنجيليس جالاكسي في وقت مبكر للغاية، وأتممت المفاوضات على الفور".

وأضاف: "العيش هنا في الولايات المتحدة ليس سيئا للغاية.

كان هذا أيضا عاملا كبيرا في قدرتي على حسم انتقالي سريعا".

ورحل رويس، المولود في مدينة دورتموند، عن النادي الألماني هذا الصيف بعدما قضى 12 عاما بين جدرانه، توج خلالها مع الفريق بكأس ألمانيا مرتين، ووقع عقدًا مع لوس أنجيليس جالاكسي حتى نهاية موسم 2026.

ورغم ذلك، اعترف رويس بأنه سيفتقد الدوري الألماني وخاصة ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل بوروسيا دورتموند، حيث قال "عندما تتاح لك الفرصة للعب أمام 80 ألف مشجع لفترة طويلة. فهذا شيء ستفتقده إلى الأبد. لا يوجد ملعب في العالم يتميز بهذا الصخب مثله".

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