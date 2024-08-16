دوري أبطال آسيا للنخبة.. بطولة ترتقي لتصبح الأغلى عالمياً

المصدر: وكالات

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أكد الكوري الجنوبي شين مان-جيل، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لشؤون المسابقات وكرة القدم أن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ستصبح واحدة من أعلى مسابقات الأندية من حيث القيمة المالية على مستوى العالم.

وصرح شين خلال كلمته في ورشة العمل التي أقيمت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، لمندوبي الأندية المشاركة بالبطولة وكذلك في بطولة دوري أبطال آسيا الثاني: "مع تزايد عدد نجوم كرة القدم العالميين الذين يلعبون لصالح أندية النخبة لدينا، فلا شك في أن اهتمام عالم كرة القدم سينصب على قارة آسيا".

ونقل موقع الاتحاد الأسيوي عن شين قوله: "من المتوقع أن يولد هذا الشكل إثارة أكبر للجماهير ويعزز تجربة المنافسة الشاملة، حيث ندخل قريباً حقبة جديدة للعبة على صعيد الأندية في قارة آسيا، مما يرفع مستوى مسابقات الأندية إلى أقصى حد،".

وأوضح "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملتزم برؤيته ورسالته في تطوير مسابقات عالمية المستوى، وستتمتع بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ببعض من أكثر التغييرات التحويلية على الإطلاق".

من جانبه، قال أفازبيك بيرديكولوف، نائب مدير إدارة المسابقات "مثل المسابقة التي سبقتها، كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمثل بطولة دوري أبطال آسيا الثاني فرصة لاتحاداتنا الأعضاء من أجل التنافس على أعلى مستوى في كرة القدم القارية"

وأشار "من خلال الإصلاحات الجارية، نحن على استعداد لمشاهدة منافسة أكثر إثارة وعالية الجودة. سيلعب كل واحد منكم دوراً مهماً بينما نسعى جاهدين لتقديم موسم أول ناجح وعالمي المستوى من بطولة دوري أبطال آسيا الثاني".

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