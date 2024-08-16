مانشستر يونايتد يضع إريكسن على قائمة المغادرين

المصدر: البيان

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في خطوة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قرر نادي مانشستر يونايتد منح لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن فرصة للبحث عن نادٍ جديد قبل إغلاق باب الانتقالات.

وفقًا لتقارير شبكة "بي بي سي"، أبلغت إدارة النادي إريكسن أنه لم يعد ضمن خطط المدرب إيريك تين هاغ للموسم المقبل.

ورغم أن تين هاغ كان قد ضم إريكسن قبل عامين من برينتفورد، إلا أن بزوغ نجم الشاب كوبي ماينو جعل إريكسن خارج التشكيلة الأساسية.

إريكسن، الذي شارك في 72 مباراة منذ انضمامه للشياطين الحمر في صيف 2022، لا يزال لديه عام واحد في عقده، لكن مانشستر يونايتد مستعد لبيعه بمقابل زهيد لتخفيف الأعباء المالية.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب الدنماركي تلقى عروضًا من أندية تركية وسعودية، وقد تكون وجهته القادمة خارج الدوري الإنجليزي.

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