إيفرا يحدد موعدًا غير متوقع لاعتزال كريستيانو رونالدو

المصدر: البيان

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في لفتة طريفة، طالب الفرنسي باتريس إيفرا، زميله السابق في مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدم الاعتزال إلا في عام 2077، مما أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رونالدو قاد فريقه النصر السعودي إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز على التعاون بهدفين دون رد، حيث سجل رونالدو الهدف الثاني وصنع الهدف الأول، ليؤكد حضوره القوي في الملاعب حتى في سنه الحالي البالغ 39 عامًا.

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، صورة احتفالاً بالتأهل إلى النهائي، معلقًا: "نهائي كأس السوبر هنا نحن قادمون!"، في إشارة إلى المواجهة المنتظرة مع الهلال في المباراة النهائية.

إيفرا، الذي لعب إلى جانب رونالدو في مانشستر يونايتد من 2006 حتى 2009، لم يتردد في التعليق على الصورة، حيث كتب مازحًا: "عليك أن تعتزل في عام 2077.. كل الاحترام"، مشيرًا إلى إعجابه الكبير بلياقة رونالدو واستمراريته في تسجيل الأهداف.

رونالدو، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 23 موسمًا متتاليًا، لا يزال يثبت أنه قادر على تقديم أداء استثنائي على أرض الملعب.

هدفه الأخير مع النصر في مرمى التعاون رفع رصيده إلى 9 أهداف في بطولات السوبر مع مختلف الفرق التي لعب لها، سواء في السوبر الإسباني، الإيطالي، الأوروبي، أو السعودي.

وبهذا الأداء، يواصل كريستيانو رونالدو كتابة اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم، بينما يتلقى الدعابات من زملائه القدامى الذين يدركون جيدًا قيمته الكبيرة كلاعب أسطوري لا يتكرر.

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