قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.. تين هاغ يصدم جماهير مانشستر يونايتد برسالة غير متوقعة

المصدر: البيان

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وجه الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، رسالة صادمة لجماهير النادي قبل ساعات قليلة من انطلاق مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فولهام، أشار تين هاغ إلى أن الفريق ليس جاهزاً بشكل كامل للمنافسات المقبلة.

ورغم تأكيده على جاهزية الثنائي ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي، المنضمين حديثًا من بايرن ميونيخ، لمواجهة فولهام في المباراة الافتتاحية، أقر تين هاغ بأن الوقت لم يكن كافيًا لتحضير الفريق بشكل مثالي.

وقال تين هاغ: "الفريق ليس جاهزًا بالكامل، وهذه حقيقة. لم نحظ بالاستعدادات المثلى للموسم الجديد. عادةً ما يتطلب تحضير فريق فترة تتراوح بين خمسة وستة أسابيع".

وأضاف: "لدينا لاعبين عادوا من بطولات مثل اليورو وكوبا أمريكا، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة، وما زلنا نعمل على دمجهم في التشكيلة الأساسية".

وتابع المدرب الهولندي: "رغم أننا لسنا في أفضل حالاتنا، لا يمكننا الاختباء. علينا أن نتعامل مع الوضع الراهن ونبذل قصارى جهدنا".

فيما يتعلق بالظهير الأيسر لوك شو، الذي غاب عن معظم الموسم الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، أوضح تين هاغ أن اللاعب سيعود قريبًا، ولكن ليس في الوقت الحالي.

وقال: "لوك شو لاعب مهم جدًا لفريقنا، ونأمل أن يعود في أقرب وقت، ولكن لا يمكننا التسرع في استعادته".

واختتم تين هاغ تصريحاته بالإشارة إلى أنه قد يعتمد على لاعبين آخرين مثل نصير مزراوي، ليساندرو مارتينيز، وديوغو دالوت لشغل مركز الظهير الأيسر في المباراة المقبلة، ما يبرز أهمية المرونة في التشكيلة في مواجهة التحديات المبكرة لهذا الموسم.

الجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي 2024/2025 سينطلق اليوم الجمعة 16 أغسطس، حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره فولهام في أولى مباريات الموسم على ملعب أولد ترافورد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية.

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