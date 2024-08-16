ريال مدريد يلاحق مانشستر سيتي.. تصنيف الأندية الأوروبية لموسم 2025/2024

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تصنيف الأندية الأوروبية لموسم 2025/2024، حيث شهد التصنيف استمرار مانشستر سيتي في صدارة الترتيب، متفوقًا على ريال مدريد الذي حل في المركز الثاني.

ويعتمد هذا التصنيف على نظام دقيق يستند إلى خوارزمية معينة، تمنح كل فريق نقاطًا محددة بناءً على أدائه في المسابقات الأوروبية.

مانشستر سيتي، الذي حصد 123 نقطة، بقي على قمة الترتيب الأوروبي، رغم المنافسة الشرسة من ريال مدريد الذي حصل على 119 نقطة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه خلال الموسم الماضي.

وفي المركز الثالث جاء بايرن ميونخ، يليه ليفربول في المركز الرابع، في حين احتل روما المركز الخامس بفضل مشواره الأوروبي المتميز خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت أندية باريس سان جيرمان وفياريال وبوروسيا دورتموند وتشيلسي وإنتر ميلان في المراكز من السادس وحتى العاشر على التوالي، وتراجع برشلونة إلى المركز الثامن عشر، نتيجة ابتعاده عن منصات التتويج الأوروبية المواسم الأخيرة.

ترتيب الأندية العشرين الأوائل في أوروبا، جاء كالتالي:

مانشستر سيتي - 123 نقطة

ريال مدريد - 119 نقطة

بايرن ميونخ - 108 نقاط

ليفربول - 96 نقطة

روما - 90 نقطة

باريس سان جيرمان - 85 نقطة

فياريال - 82 نقطة

بوروسيا دورتموند - 79 نقطة

تشيلسي - 79 نقطة

إنتر ميلان - 76 نقطة

باير ليفركوزن - 72 نقطة

بورتو - 70 نقطة

لايبزيج - 70 نقطة

مانشستر يونايتد - 70 نقطة

بنفيكا - 69 نقطة

وست هام - 69 نقطة

أتلتيكو مدريد - 67 نقطة

برشلونة - 67 نقطة

أرسنال - 62 نقطة

أتالانتا - 61 نقطة

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