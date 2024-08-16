أول تعليق من والد لامين يامال بعد تعرضه للطعن في ماتارو

المصدر: البيان

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تعرض منير نصراوي والد اللاعب لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، للطعن في بلدة ماتارو الإسبانية شمال برشلونة، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري.

الحادث وقع إثر هجوم مفاجئ تعرض له نصراوي، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، حيث تلقى عدة طعنات في منطقة البطن.

ونشر نصراوي بعد الحادث عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" تحديثًا حول حالته الصحية، حيث كتب: "شكرًا لكم جميعًا على دعمكم وتشجيعكم. أنا الآن أفضل بكثير. عناق كبير للجميع".

هذه الرسالة جاءت لطمأنة المتابعين والأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم ودعواتهم بالشفاء العاجل له.

وذكرت تقارير صحفية أن والد يامال كان على خلاف سابق مع الأشخاص المتورطين في الهجوم، حيث يعود هذا الخلاف إلى فترة طويلة مضت، ما قد يكون أحد الأسباب وراء هذا الاعتداء العنيف.

لامين يامال، اللاعب الشاب الصاعد في نادي برشلونة، يعيش لحظات مليئة بالتحديات، حيث يُعتبر هذا الحادث بمثابة اختبار لقوة أسرته وتماسكها في مواجهة هذه الصعوبات.

يامال، لمع نجمه مؤخرًا بفوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعد أدائه المتميز الذي شمل تسجيل هدف وصناعة أربع تمريرات حاسمة، من بينها تمريرة حاسمة لهدف نيكو ويليامز ضد إنجلترا في المباراة النهائية.

ويأتي هذا الحادث في وقت حساس بالنسبة ليامال وأسرته، حيث يُتوقع أن يكون لهذا الحادث تأثير كبير على معنويات اللاعب الشاب الذي يواجه ضغوطًا إضافية داخل وخارج الملعب.

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