المهمة شبه مستحيلة.. هالاند يسعى لكسر رقم محمد صلاح

المصدر: البيان

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يطمح آرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، لتحطيم الرقم القياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن التحدي يبدو أكبر مما يمكن تصوره.

فبالرغم من أن هالاند يعد الأقرب للاحتفاظ بلقب هداف الدوري، إلا أن الوصول إلى إنجازات صلاح يتطلب جهدًا خارقًا.

ويتزايد التنافس بين صلاح وهالاند مع رغبة النرويجي في تحطيم الأرقام القياسية التي حققها المصري.

سجل هالاند 43 هدفًا بقدمه اليسرى في الدوري، وهو رقم مثير للإعجاب خلال موسمين فقط، لكنه ما زال بعيدًا عن الرقم القياسي لصلاح بـ 125 هدفًا.

وإذا واصل هالاند بهذا المعدل، قد يقترب من تحطيم رقم صلاح، لكن هناك أنباء حول انتقال محتمل للاعب النرويجي إلى الدوري الإسباني من خلال بوابة نادي ريال مدريد، عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في صيف 2027 أو قبل ذلك، مما قد يعرقل وصوله إلى هذا الرقم ومعادلته.

الجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي 2024/2025 سينطلق اليوم الجمعة 16 أغسطس، حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره فولهام في أولى مباريات الموسم على ملعب أولد ترافورد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية.

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